Чи зменшаться державні видатки на оборону у 2020-му: пояснення Гончарука

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова провели спільний брифінг, під час якого розповіли про те, як відбуватиметься фінансування оборонної сфери у 2020 році. Урядовці, зокрема, спростували чутки про зниження видатків на оборону та скасування пільг для деяких категорій ветеранів.

Водночас Олесій Гончарук наголосив, що видатки на оборонну сферу навпаки збільшаться у 2020 році.

До слова: Гончарук спростував скасування соцвиплат і пільг деяким учасникам бойових дій

У відсотковому відношенні цей показник залишиться на тому ж рівні, що й у 2019 році – 5,4% від загального фонду державного бюджету. Відтак, коли пропорційно видатки на оборону не змінюються, то у конкретній сумі вони збільшаться до 136,6 мільярда гривень. Натомість у минулому бюджеті було закладено лише 101,7 мільярда гривень.

Ця позиція дуже чітко проговорена з президентом. І Офіс Президента, і РНБО, і Кабмін не збираються зменшувати видатки на оборону. Поки Україна перебуває в умовах збройної агресії з-за кордону, не може бути й мови про зменшення видатків на оборону,

– наголосив прем'єр.

З його слів, у таких умовах неможливе і зменшення стандартів забезпечення людей, які щодня захищають Україну.

"Резюмуючи, я хочу сказати, що дуже прикро, що досі є окремі люди, які у публічній площині дозволяють собі поширювати такі відверті фейки, щоб заробити собі окремі бали. Думаю, суспільство дасть відповідну оцінку такій негідній поведінці", – зазначив Олексій Гончарук.

Брифінг Гончарука та Маркарової: дивіться відео



Які ще видатки передбачає держбюджет на 2020 рік / інфографіка 24 каналу