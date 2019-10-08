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      Чи зменшаться державні видатки на оборону у 2020-му: пояснення Гончарука

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      Гончарук розповів, якими будуть видатки на оборону у 2020 році
      Гончарук розповів, якими будуть видатки на оборону у 2020 році / pravda.com.ua

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук та міністерка фінансів Оксана Маркарова провели спільний брифінг, під час якого розповіли про те, як відбуватиметься фінансування оборонної сфери у 2020 році. Урядовці, зокрема, спростували чутки про зниження видатків на оборону та скасування пільг для деяких категорій ветеранів.

      Водночас Олесій Гончарук наголосив, що видатки на оборонну сферу навпаки збільшаться у 2020 році.

      До слова: Гончарук спростував скасування соцвиплат і пільг деяким учасникам бойових дій

      У відсотковому відношенні цей показник залишиться на тому ж рівні, що й у 2019 році – 5,4% від загального фонду державного бюджету. Відтак, коли пропорційно видатки на оборону не змінюються, то у конкретній сумі вони збільшаться до 136,6 мільярда гривень. Натомість у минулому бюджеті було закладено лише 101,7 мільярда гривень.

      Ця позиція дуже чітко проговорена з президентом. І Офіс Президента, і РНБО, і Кабмін не збираються зменшувати видатки на оборону. Поки Україна перебуває в умовах збройної агресії з-за кордону, не може бути й мови про зменшення видатків на оборону,
      – наголосив прем'єр.

      З його слів, у таких умовах неможливе і зменшення стандартів забезпечення людей, які щодня захищають Україну.

      "Резюмуючи, я хочу сказати, що дуже прикро, що досі є окремі люди, які у публічній площині дозволяють собі поширювати такі відверті фейки, щоб заробити собі окремі бали. Думаю, суспільство дасть відповідну оцінку такій негідній поведінці", – зазначив Олексій Гончарук.

      Брифінг Гончарука та Маркарової: дивіться відео

      що передбачає держбюджет на 2020 рік
      Які ще видатки передбачає держбюджет на 2020 рік / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Оксана Маркарова Міністерство фінансів України Олексій Гончарук РНБО Президент України Офіс Президента Бюджет Кабінет Міністрів України
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