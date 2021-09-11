Умер архитектор Флориан Юрьев – создатель "летающей тарелки" и наземной станции "Крещатик"

На 93 году жизни скончался известный архитектор, художник, искусствовед и педагог Флориан Юрьев. Его не стало утром 11 сентября.

Трагическую весть сообщила общественная организация "Музей современного искусства". Известно, что Юрьев умер в кругу близких друзей.

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Жизнь художника оборвалась ровно через месяц после его 92-го дня рождения.

Флориан был изобретателем и авантюристом, мыслителем, поэтом, музыкантом и художником. Он был настоящим аристократом духа. Этой планете точно будет недоставать его таланта. Сохранить память о нем и его наследии – наша ответственность,

– говорится в сообщении организации.

В "Музее современного искусства" добавили, что сам Поэт был "инопланетянином" среди нас. Он оставил так много свидетельств своей уникальности, что работы по их осмыслению и осознанию масштаба личности автора хватит на несколько поколений.

Что известно о Флориане Юрьеве

Художник родился 11 августа 1929 года в Киренске Иркутской области. Переехал в Киев в 1950 году, окончил Киевский художественный институт.

Юрьев – автор проектов здания Института научно-технической и экономической информации (дома-тарелки на станции метро "Лыбедская"), наземного павильона станции метро "Крещатик", микрорайона Нивки-3 и модернистского герба Киева.

Кроме архитектуры, Юрьев занимался светомузыкой, писал картины и делал скрипки.



Умер архитектор и художник Флориан Юрьев / Фото "Музея современного искусства"

Полный текст публикации общественной организации "Музей современного искусства":

Сегодня утром в кругу близких друзей умер Флориан Юрьев. Архитектор, художник, мастер скрипичных музыкальных инструментов, педагог. 11 августа ему исполнилось 92 года.

Он оставил нам свою "летающую тарелку" на станции метро "Лыбидская" как свидетельство того, что и сам архитектор был "инопланетянин" среди нас. Оставил метод цветовой фонетической транскрипции, чтобы цветом записывать музыкальные произведения, делать цветные партитуры. Оставил теорию цветомузыки и картины, которые эту теорию иллюстрируют. Флориан оставил так много свидетельств своей уникальности, что работы по их осмыслению и осознанию масштаба личности автора хватит на несколько поколений.

Истории из его жизни были настолько невероятны, что поначалу казались выдумкой. Флориан был изобретателем и авантюристом, мыслителем, поэтом, музыкантом и художником. Он был настоящим аристократом духа. Этой планете точно будет недоставать его таланта. Сохранить память о нем и его наследии – наша ответственность.