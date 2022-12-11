Артем умер в реанимации после тяжелой тяжелой желудочной болезни. Жена Скоропадского рассказала, что он до последнего помогал раненым, организовывал автобусы с едой на фронт.

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Когда будут прощаться с активистом

Жена покойного Елена Солодовникова посвятила мужу пост, в котором поведала историю их знакомства и супружеской жизни.

Ты радовался, что можешь быть полезен на информационном фронте, хотя, несмотря на свою болезнь, рвался на реальный фронт.

– говорится в сообщении.

Солодовникова пишет, что ее муж был уверен, что о нем и собратьях из "Правого Сектора" обязательно подробно напишут в школьных учебниках в разделе о Революции Достоинства.

Она отмечает, что об Артеме Скоропадском должна сохраниться память через поколение. Женщина заявила, что ее мужу организуют прощание в ближайшее время по православному обряду. Место сообщат позже.

24 канал выражает искренние соболезнования семье и близким Артема Скоропадского!

Что известно об Артеме Скоропадском