Артем помер в реанімації після довгої важкої шлункової хвороби. Дружина Скоропадського розповіла, що він до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

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Коли прощатимуться з активістом

Дружина покійного Олена Солодовнікова присвятила чоловіку пост, у якому розповіла історію їхнього знайомства та подружнього життя.

Ти радів, що можеш бути корисний на інформаційному фронті, хоча незважаючи на свою хворобу, рвався на реальний фронт,

– йдеться у повідомленні.

Солодовнікова пише, що її чоловік був певний, що про нього та побратимів з "Правого Сектору" обов'язково докладно напишуть у шкільних підручниках у розділі про Революцію Гідності.

Вона зазначає, що про Артема Скоропадського має зберегтися пам'ять через покоління. Жінка заявила, що для її чоловіка організують прощання найближчим часом за православним обрядом. Місце повідомлять згодом.

24 канал висловлює щирі співчуття родині та близьким Артема Скоропадського!

Що відомо про Артема Скоропадського