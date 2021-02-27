В США в федеральной тюрьме Батнер в Северной Каролине умер гангстер Питер Артур Готти. Ему был 81 год. Об этом стало известно 27 февраля.

Покойный – брат главаря клана Гамбино, знаменитого Джона Готти. После смерти последнего в 2020 году Питер Артур занял его место. Кстати Писательницу украинского происхождения Аделину Шелдон нашли мертвой в квартире в Москве Краткая биография Питера Артура Готти Он родился в семье нью-йоркского мусорщика Джона Джозефа Готти и Филоменты Декарло. Питер был одним из 13 детей и старшим из 5 сыновей.

Сначала он пошел по стопам отца и также работал мусорщиком. Но после того, как ударился головой в мусоровоз, ушел на пенсию по инвалидности. Впоследствии начал "подрабатывать" рэкетом.

Знаменитый Джон не считал, что его старший брат Питер достаточно сообразителен для членства в мафии. Вероятно, по этой причине Питер получил славу как "самый тупой дон".

У Питера Готти был один-единственный сын – Питер Готти-младший. Он получил прозвище "Одноглазый", поскольку был слеп на один глаз из-за глаукомы. Пребывание в тюрьме В 1992 году Джон Готти получил пожизненный срок. Приговору поспособствовали показания Сэмми Гравано по прозвищу "Бык". Тот был правой рукой Джона.

Питер попал в тюрьму Батнер, среди прочего за то, что заказал "Быка" за 70 тысяч долларов. Убить Гравано не получилось.

После осуждения Джона Готти его сын Джон-младший и Питер Готти передавали членам клана Гамбино распоряжения крестного отца. В 1999 году Джон-младший сам сел в тюрьму, и главарем клана официально стал Питер, то есть "самый тупой дон".

В 2002 году, за несколько дней до смерти Джона Готти в тюрьме, к делу Питера приобщили еще и рэкет. Речь идет о вымогательстве, отмывании денег, взимании дани с докеров и транспортных компаний и наезде на киноактера Стивена Сигала.

После этого Питера Готти судили за другие преступления на Манхэттене – его также признали виновным и дали 25 лет.

В 2020 его адвокат дважды ходатайствовал, чтобы гангстера, который тогда отсидел уже 17 лет, освободили досрочно из гуманных соображений. Среди причин он привел возраст и список из 22 болезней Готти: от подагры до деменции. Но судья неизменно отказывал. Заметим! В начале февраля в США умер владелец порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Ему было 78 лет.