У США в федеральній в'язниці Батнер в Північній Кароліні помер гангстер Пітер Артур Готті. Йому був 81 рік. Про це стало відомим 27 лютого.

Покійний – брат ватажка клану Гамбіно знаменитого Джона Готті. Після смерті останнього в 2020 році Пітер Артур посів його місце. До речі Письменницю українського походження Аделіну Шелдон знайшли мертвою у квартирі в Москві Коротка біографія Пітера Артура Готі Він народився у родині нью-йоркського сміттяра Джона Джозефа Готті та Філоменти Декарло. Пітер був одним з 13 дітей і старшим з 5 синів. Спершу він пішов стопами батька й також працював сміттярем. Але після того, як вдарився головою в сміттєвоз, пішов на пенсію за інвалідністю. Згодом почав "підпрацьовувати" рекетом. Знаменитий Джон не вважав, що його старший брат Пітер – досить кмітливий для членства в мафії. Імовірно, з цієї причини Пітер отримав славу, як "Найтупіший дон". У Пітера Готті був один-єдиний син – Пітер Готті-молодший. Він отримав прізвисько "Одноокий", оскільки був сліпим на одне око через глаукому. Перебування у в'язниці В 1992 році Джон Готті отримав довічний термін. Вироку посприяли покази Семмі Гравано на прізвисько "Бик". Той був правою рукою Джона. Пітер потрапив до в'язниці Батнер, серед іншого, за те, що замовив Бика за 70 тисяч доларів. Вбити Гравано не вийшло. Після засудження Джона Готті його син Джон-молодший і Пітер Готті передавали членам клану Гамбіно розпорядження хрещеного батька. У 1999 році Джон-молодший сам сів у в'язницю, і ватажком клану офіційно став Пітер, тобто "Найтупіший дон". У 2002 році, за кілька днів до смерті Джона Готті у в'язниці, долучили до справи Пітера ще й рекет. Мовиться про вимагання, відмивання грошей, стягування данини з докерів і транспортних компаній і наїзд на кіноактора Стівена Сігала. Після цього Пітера Готті судили за інші злочини на Манхеттені – його також визнали винним та дали 25 років. У 2020 його адвокат двічі клопотав, щоб гангстера, який тоді відсидів уже 17 років, звільнили достроково з гуманних міркувань. Серед причин він навів вік і список з 22 недуг Готті: від подагри до деменції. Але суддя незмінно відмовляв. Зауважимо! На початку лютого в США помер власник порнографічного журналу Hustler Ларрі Флінт. Йому було 78 років.