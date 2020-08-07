Член Меджлиса крымских татар и делегат Курултая Мамеди Чобанов умер 7 августа. Причина смерти пока неизвестна.

Похороны состоятся 8 августа. Точный адрес и время будет известно позже, сообщает крымскотатарская активистка Эльмаз Кырымлы.

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Мужчине было 76 лет. Информации о причинах смерти пока нет.

Что известно про Мамеди Чобанова

Проживал в селе Журавки в Крыму. Был жертвой репрессий режима СССР. В советские времена Мамеди Чобанова преследовали. В 60-х годах против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сопротивлении представителю власти. В 1968 году он отбыл 3 года в тюрьме. В 1979 году его снова судили в Симферополе. В том же году, когда мужчина вернулся из Москвы, его арестовали. Чобанов снова получил приговор в виде 3 лет лишения свободы.

Отметим, в июле в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына пленника Кремля Руслана Сулейманова. Ребенка нашли в сливной яме, признаков насильственной смерти не обнаружили. Отец маленького Мусы является гражданским журналистом. Оккупационная власти Кремля задержали его якобы за участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Первая сессия Курултая крымскотатарского народа / Фото Крымских новостей