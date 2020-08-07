Член Меджлісу кримських татар та делегат Курултаю Мамеді Чобанов помер 7 серпня. Причина смерті поки невідома.

Похорон відбудеться 8 серпня. Точна адреса і час буде відома згодом, інформує кримськотатарська активістка Елмаз Киримли.

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Чоловіку було 76 років. Інформації про причини смерті поки немає.

Що відомо про Мамеді Чобанова

Проживав у селі Журавки в Криму. Був жертвою репресій режиму СРСР. У радянські часи Мамеді Чобанова переслідували. У 60-х роках проти нього було порушено кримінальну справу за звинуваченням в опорі представникові влади. У 1968 році він відбув 3 роки у в'язниці. У 1979 році його знову судили у Сімферополі. Того ж року, коли чоловік повернувся з Москви, його заарештували. Чобанов знову отримав вирок у вигляді 3 років позбавлення волі.

Зазначимо, у липні в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина бранця Кремля Руслана Сулейманова. Дитину знайшли у зливній ямі, ознак насильницької смерті не виявили. Батько маленького Муси є цивільним журналістом. Окупаційна влада Кремля затримала його нібито за участь в організації "Хізб ут-Тахрір".



Перша сесія Курултаю кримськотатарського народу / Фото Кримських новин