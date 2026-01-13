Умер "чудо-ребенок", рожденный на дереве во время исторических наводнений в Мозамбике 25 лет назад

В Мозамбике умерла 25-летняя Росита Сальвадор Мабуянго. Ее называют "чудо-ребенком" из-за того, что она родилась на дереве во время крупнейших наводнений в истории страны.

Всего тогда погибли сотни людей, еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о рождении "чудо-ребенка" из Мозамбика?

В 2000 году мама Роситы Каролина Сесилия Чириндза, спасаясь от наводнения, вылезла на дерево.

Было воскресенье после обеда, около четырех часов, и вода начала подниматься. Вода подходила аж к дому и становилась все сильнее, поэтому, как и все остальные в селе, мы направились к деревьям. Я посадила двух маленьких детей на спину и попыталась вылезти. Это было очень тяжело. Нас было 15 вместе, и мы были там 4 дня. Мы молились и молились и молились. Нам нечего было есть, а дети плакали и плакали, но мы ничего не могли для них сделать,

– цитировал женщину Красный Крест.

Утром в среду у женщины начались роды. Все время ее свекровь держала под ней ткань, чтобы ребенок не упал в воду.

Розита все еще была прикреплена к матери через пуповину, когда их заметил южноафриканский военный вертолет и спас.

Их сняли с помощью лебедки. На старых кадрах видно, как мать с ребенком доставляли к безопасному месту на вертолете среди затопленного ландшафта.

"Я думаю, что мой ребенок отличается от других младенцев тем, что он родился на дереве, и тем, что Божья воля была, чтобы она жила и чтобы она пережила эту ситуацию", – рассказывала Каролина.

Как жила Росита?

Росита выросла со своей семьей и закончила среднюю школу в сельском районе Чибуто, где и родилась.

По словам родных, после окончания школы Росита не смогла получить стипендию для изучения нефтехимической инженерии, хотя правительство обещало финансировать ее обучение от начального до высшего образования.

5 лет назад Росита сама стала мамой.

Впрочем, 12 января 2026 в возрасте 25 лет девушка умерла после продолжительной болезни.

СМИ утверждают у девушки была анемия. Из-за ухудшения состояния она находилась в больнице более 2 недель, где и умерла.

Кроме того, мать Розиты рассказала местному телеканалу, что девушка страдала туберкулезом.

Президент Мозамбика Даниэль Чапо назвал умершую символом для девушек в стране.

