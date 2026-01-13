Загалом тоді, майже 26 років тому, загинули сотні людей, ще сотні тисяч були змушені покинути свої домівки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також Америку та Європу накрив сніговий шторм: у Швеції є загиблі, у США – затримано тисячі рейсів

Що відомо про народження "диво-дитини" з Мозамбіку?

У 2000 році мама Росіти Кароліна Сесілія Чіріндза, рятуючись від повені, вилізла на дерево.

Була неділя по обіді, близько четвертої години, і вода почала підніматися. Вода підходила аж до будинку і ставала дедалі сильнішою, тому, як і всі інші в селі, ми попрямували до дерев. Я посадила двох маленьких дітей на спину і спробувала вилізти. Це було дуже важко. Нас було 15 разом, і ми були там 4 дні. Ми молилися і молилися. Нам не було чого їсти, а діти плакали і плакали, але ми нічого не могли для них зробити,

– цитував жінку Червоний Хрест.

Вранці у середу в жінки почалися пологи. Увесь час її свекруха тримала під нею тканину, щоб дитина не впала у воду.

Розіта все ще була прикріплена до матері через пуповину, коли їх помітив південноафриканський військовий гелікоптер та врятував.

Їх зняли за допомогою лебідки. На старих кадрах видно, як матір з дитиною доставляли до безпечного місця на гелікоптері серед затопленого ландшафту.

"Я думаю, що моя дитина відрізняється від інших немовлят тим, що вона народилася на дереві, і тим, що Божа воля була, щоб вона жила і щоб вона пережила цю ситуацію", – розповідала Кароліна.

Як жила Росіта?

Росіта виросла зі своєю родиною та закінчила середню школу у сільському районі Чібуто, де й народилася.

За словами рідних, після закінчення школи Росіта не змогла отримати стипендію для вивчення нафтохімічної інженерії, хоча уряд обіцяв фінансувати її навчання від початкової до вищої освіти.

5 років тому Росіта сама стала мамою.

Втім, 12 січня 2026 у віці 25 років дівчина померла після тривалої хвороби.

ЗМІ стверджують у дівчини була анемія. Через погіршення стану вона перебувала в лікарні понад 2 тижні, де й померла.

Окрім того, мати Розіти розповіла місцевому телеканалу, що дівчина страждала на туберкульоз.

Президент Мозамбіку Даніель Чапо назвав померлу символом для дівчат у країні.

Стихійні лиха у світі