Гауляйтера Новой Каховки виталия гуру захватчикам все-таки не удалось спасти. Он умер по дороге во временно оккупированный Крым.

Охота на гауляйтеров Херсонщины дает свои результаты. В частности, вероятно, "привет" от партизан получил предатель владимир сальдо. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, сальдо отравился "несвежим алкоголем".

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Смерть гауляйтера гуры

О смерти гауляйтера гуры сообщил украинский журналист Денис Казанский. Он рассказал, что оккупанты не успели довезти предателя до временно оккупированного Крыма.

Гауляйтер Новой Каховки виталий гура, в которого стреляли партизаны, умер. Его пытались спасти и везли в Крым, но не довезли,

– заявил Казанский.

Также о смерти гуры массово сообщают росСМИ. В то же время официального подтверждения, что гауляйтер ушел из жизни, пока нет

Покушение на гуру совершили 6 августа в его доме. Вскоре сообщили, что гауляйтера госпитализировали в местную больницу. Медики сразу заявили, что предатель в мягко говоря не слишком легком состоянии.

СМИ оккупантов сообщают, что в гуру могли стрелять из пистолета Макарова. Никаких деталей пока не раскрывают.

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