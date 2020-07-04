Умер глава Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец
На 67 году жизни умер Василий Райчинец. Он был епископом Украинской Евангельской церкви, а также главой Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Жизнь Райчинца оборвалась 4 июля. Об этом сообщил глава ПЦУ, митрополит Епифаний в фейсбуке.
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С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершилась земная жизнь и отошел в вечность старший епископ Украинской Евангельской церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным главой Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций,
– говорится в сообщении.
Что известно о Василии Райчинце
- Родился 19 октября 1952 года в селе Поляна Закарпатской области.
- В 1983 году получил богословское образование, окончив московскую семинарию, параллельно получив образование.
- В 1987 году был избран Церковью христиан веры евангельской Украины села Поляна на пасторское служение, а в 1990 году стал заместителем старшего пресвитера Союза.
- В 1994 году Райчинец стал старшим пресвитером Закарпатского объединения церквей при Союзе ВЦХЕВ.
- В 1995 году на очередном съезде Союза ВЦХЕВ был избран старшим епископом Союза.