На 67 году жизни умер Василий Райчинец. Он был епископом Украинской Евангельской церкви, а также главой Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Жизнь Райчинца оборвалась 4 июля. Об этом сообщил глава ПЦУ, митрополит Епифаний в фейсбуке.

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С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершилась земная жизнь и отошел в вечность старший епископ Украинской Евангельской церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным главой Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций,

– говорится в сообщении.

Что известно о Василии Райчинце