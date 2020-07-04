На 67 році життя помер Василь Райчинець. Він був єпископом Української Євангельської церкви, а також головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

Життя Райчинця обірвалося 4 липня. Про це повідомив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній у фейсбуці.

Зверніть увагу Філарет хоче інший Томос від Константинополя

З глибоким сумом сьогодні дізнався про те, що завершилося земне життя й відійшов у вічність старший єпископ Української Євангельської церкви Василь Федорович Райчинець, який останні пів року також був черговим головою у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Василя Райчинця