Помер голова Всеукраїнської ради церков Василь Райчинець
На 67 році життя помер Василь Райчинець. Він був єпископом Української Євангельської церкви, а також головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Життя Райчинця обірвалося 4 липня. Про це повідомив глава ПЦУ, митрополит Епіфаній у фейсбуці.
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З глибоким сумом сьогодні дізнався про те, що завершилося земне життя й відійшов у вічність старший єпископ Української Євангельської церкви Василь Федорович Райчинець, який останні пів року також був черговим головою у Всеукраїнській Раді церков і релігійних організацій,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про Василя Райчинця
- Народився 19 жовтня 1952 року в селі Поляна Закарпатської області.
- У 1983 році здобув богословську освіту, закінчивши московську семінарію, паралельно отримавши освіту.
- У 1987 році був обраний Церквою християн віри євангельської України села Поляна на пасторське служіння, а у 1990 році став заступником старшого пресвітера Союзу.
- У 1994 році Райчинець став старшим пресвітером Закарпатського об'єднання церков при Союзі ВЦХЕВ.
- У 1995 році на черговому з'їзді Союзу ВЦХЕВ його обрали старшим єпископом Союзу.