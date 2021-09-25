Умер из-за кока-колы: 22-летний парень выпил смертельное количество напитка за 10 минут

В Китае мужчина выпил 1,5 литровую кока-колу всего за 10 минут. Через несколько часов 22-летний парень умер. По словам медиков, это произошло из-за накопления газа внутри его тела.

Парень обратился в больницу, однако спасти его не удалось. Как объяснили врачи, такое быстрое употребление напитка привело к смертельному накоплению газа внутри тела, что истощило печень мужчины

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Мужчина обратился за помощью к врачам

Мужчина через 6 часов после употребления кока-колы обратился в больницу. Он жаловался на сильную боль и отек живота.

Медикам пекинской больницы Чаоян 22-летний парень рассказал, что выпил 1,5 литра напитка, чтобы остыть из-за жары. Однако из-за этого в его кишечнике собрался газ, который из-за давления попал в его портальную вену – один из главных кровеносных сосудов печени.

Что показали исследованиям

При поступлении врачи провели ряд обследований мужчине, которые показали тревожные признаки. У пациента был повышенный пульс, низкое кровяное давление и он тяжело дышал.

Вместе с тем компьютерная томография выявила у него пневматоз – аномальное присутствие газов, в стенке кишки и воротной вены. Кроме того, у него обнаружили ишемию печени.

Ишемию печени также называют "шоковой печенью". Это тип травмы, вызванной недостаточным поступлением кислорода к органу.



На компьютерной томографии обнаружили пневматоз / Фото Mail Online

Мужчину не удалось спасти

Сразу после обследований врачи пытались высвободить газ из пищеварительной системы мужчины. Ему дали необходимые лекарства, которые должны были защитить его печень и попытаться стабилизировать другие функции организма от дальнейшего повреждения.

Однако через 12 часов анализы крови показали, что у мужчины серьезное повреждение печени. Его состояние значительно ухудшилось. 22-летний парень умер примерно через 18 часов после госпитализации.



Результаты обследования были неутешительными / Фото Mail Online

Мужчина мог умереть не из-за кока-колы

В то же время британский эксперт поставил под сомнение истинную причину смерти. Он настаивает, что вряд ли смерть вызвала кока-кола.

Биохимик из Университетского колледжа Лондона профессор Натан Дэвис убежден, что для того, чтобы сделать какие-либо выводы относительно смерти мужчины, нужно больше информации, чем приведенная в отчете.

Он предположил, что, возможно, виновата бактериальная инфекция – известная причина внутреннего накопления газа, а не безалкогольный напиток. По словам профессора Дэвиса, эти бактерии могут образовывать газовые карманы.

Обычно такое состояние возникает из-за того, что у вас есть бактерии, которые попали из нормального желудочно-кишечного тракта туда, где они не должны быть, в этом случае в слизистую оболочку тонкой кишки,

– резюмировал он.

В кишечнике возникает газ, который может вытекать в другие соединенные участки тела. В частности, в воротную (портальную) вену. В то же время профессор Дэвис добавил, что газ в воротной вене не объясняет недостатка кислорода, который получала печень мужчины.

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Он объяснил, что воротная вена переносит материал из кишечника для обработки печени, в отличие от другого кровеносного сосуда – печеночной артерии, которая переносит кислород к органу. По мнению Дэвиса, нет оснований считать, что быстрое потребление газированных напитков может иметь фатальные последствия.

Опасны ли газированные напитки

Потенциальные последствия для здоровья от регулярного употребления безалкогольных напитков, как объяснил профессор, являются преимущественно незначительными и долгосрочными. Однако очевидно, что это вредит зубам и может повлиять на минерализацию костей.

Несколько газированных безалкогольных напитков в день – не имеют никаких последствий для здоровья, кроме количества сахара, который вы потребляете,

– подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что, учитывая количество потребляемых газированных напитков во всем мире, если бы они могли иметь фатальные последствия, таких смертельных случаев было бы намного больше.