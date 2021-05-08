В Москве в возрасте 100 лет умер Егор Лигачев. Во времена Перестройки он был секретарем Центрального комитета Коммунистической партии СССР. Также Лигачев запомнился фразой "Борис, ты не прав", которую адресовал будущему президенту России Борису Ельцину.

Лигачев скончался 7 мая. Информацию об этом подтвердили в Департаменте информационной политики администрации Томской области. Дело в том, что политик был уроженцем этого края и имел звание почетного гражданина.

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У Лигачева были проблемы со здоровьем

Незадолго до смерти бывшего советского партийного чиновника госпитализировали в Центральную клиническую больницу в Москве. Правда, периодически здесь он проходил терапию поддержки.

По данным Mash , основания для последней госпитализации были довольно серьезными. В частности, Лигачева подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В то же время медики диагностировали двустороннюю пневмонию и множественные вегетативные нарушения. Состояние политика они оценили как крайне тяжелое.

Краткая биография Егора Лигачева

Родился 29 ноября 1920 в селе Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области) в крестьянской семье.

Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области) в крестьянской семье. В 1949 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. С 1966 года был кандидатом в члены ЦК КПСС, с 1976 года – членом ЦК КПСС.

В 1983 году его перевели из Томска в Москву по предложению тогдашнего фактического руководителя страны Юрия Андропова.

В 1983 – 1985 годах занимал должность заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК КПСС. В 1983 – 1990 годах был секретарем ЦК КПСС. В 1985 – 1990 годах входил в Политбюро ЦК КПСС.

В 1988 году тогдашний первый заместитель председателя Госстроя СССР Борис Ельцин раскритиковал центральный аппарат КПСС. На это ему Лигачев ответил: "Борис, ты не прав". Это выражение впоследствии стало крылатым и культовым.

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В июле 1990 года его сняли со всех партийных постов и отправили на пенсию. Однако Лигачев получил звание персонального пенсионера союзного значения (такие пенсии назначала специальная государственная комиссия тем, кто имеет особые заслуги перед СССР).

В 90-х вошел в состав Коммунистической партии России.

В 1999 – 2003 годах – депутат Государственной думы III созыва (победил на одномандатном округе).

У Лигачева было много советских наград и званий, в том числе 2 ордена Ленина. Также был прочетним гражданином Томской области.

Автор книг "Загадка Горбачева" (1992), "Предостережение" (1999), "Кто предал СССР?" (2009).

Жена Лигачева Зинаида умерла в 1997 году. Его сын Александр сейчас является ведущим научным сотрудником Центра естественнонаучных исследований Института общей физики РАН.