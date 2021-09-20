19 сентября стало известно, что парень ушел из жизни. Об этом его мать Милена Чекулаева написала в фейсбуке.

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В Запорожье умер парень, который попал в реанимацию прямо с урока

В Запорожье в гимназии №8 на уроке истории 3 сентября стало плохо одному из учеников. Ему сразу бросились помогать учитель и завхоз, но пришлось вызывать и скорую помощь.

Врачи зафиксировали у ребенка остановку сердца, и после неотложной помощи забрали 14-летнего парня в реанимацию.

В больнице он пережил клиническую смерть и длительное время находился в коме.

Более двух недель за его жизнь боролись, но тщетно – 19 сентября мама парня Милена Чекулаев написала в фейсбуке, что ее сын умер:

Сегодня Ванечка стал Ангелом и ушел от нас! Он очень устал и его сердечко остановилось.

Женщина поблагодарила врачей за все усилия, и сообщила, что прощание с Иваном состоится 22 сентября в Кафедральном соборе Святой Троицы в Запорожье на улице Культурной, 101а в 12 часов.

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Почему Иван Чекулаев неожиданно попал в реанимацию – пока не известно. В областной госадминистрации пообещали создать рабочую группу для расследования ситуации, но о результатах ее работы на сегодняшний день ничего не известно.

Ранее мать умершего рассказывала, как пишет запорожский портал " ZaБор ", что "до весны ребенок был здоровым". Однако в марте и июне были "два обморока до 20 – 30 секунд". Парня обследовали врачи, кардиолога посещали буквально в конце августа, но серьезных патологий не обнаружили.

Полный текст публикации Милены Чекулаевой в фейсбуке: