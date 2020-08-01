Умер комбат УДА Андрей Гергерт
Умер Андрей Гергерт, командир 8 батальона Украинской добровольческой армии "Аратты". Причиной стала тяжелая болезнь, с которой он долгое время боролся. Гергерту был 41 год. В УДА его знали по позывному "Червень".
Смерть Андрея Гергерта: что известно
Информация о трагедии появилась на фейсбук-странице "Аратты". Правда, когда именно остановилось сердце Гергерта, в батальоне не сообщили.
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Известно, что комбат в течение последних месяцев боролся с раком желудка. О месте и времени похорон пообещали сообщить позже.
Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата,
– отметили в 8 батальоне УДА.
На трагедию уже отреагировал бывший лидер "Правого сектора" и УДА Дмитрий Ярош.
"Больно. Очень больно... Царство Небесное! Вечная Память и Слава, Брат", – написал он.
Подробнее о болезни Гергерта
В конце января 2020 года в 8 батальоне сообщили, что у их комбата обнаружили рак желудка. Поэтому его госпитализировали – впоследствии его прооперировали и он продолжил лечение в одной из европейских клиник. В "Аратте" же объявили о сборе средств.
Сам Гергерт рассказал, что болезнь обнаружили внезапно, поэтому предположил, что его могли отравить.
Онкологию спровоцировал и развивает яд, есть такая информация. Сейчас параллельно проверяюсь на отравление,
– отмечал он в комментарии InfoResist.
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Краткая биография Андрея Гергерта
- Родился он на Львовщине, по образованию – ветеринарный врач.
- С 2001 года занимался бизнесом в Крыму, а в Киев переехал во время Майдана.
- В столице Гергерт познакомился с Дмитрием Ярошем и присоединился к "Правому сектору".
- Принимал участие в войне на Донбассе в составе "Добровольческого украинского корпуса", а позже возглавил 8-й батальон ДУК.
- У комбата осталось четверо детей.
- В 2016 году Гергерт получил орден Богдана Хмельницкого III степени.