Умер Андрей Гергерт, командир 8 батальона Украинской добровольческой армии "Аратты". Причиной стала тяжелая болезнь, с которой он долгое время боролся. Гергерту был 41 год. В УДА его знали по позывному "Червень".

Смерть Андрея Гергерта: что известно

Информация о трагедии появилась на фейсбук-странице "Аратты". Правда, когда именно остановилось сердце Гергерта, в батальоне не сообщили.

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Известно, что комбат в течение последних месяцев боролся с раком желудка. О месте и времени похорон пообещали сообщить позже.

Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины. Просим всех молитвой вспомнить Комбата,

– отметили в 8 батальоне УДА.

На трагедию уже отреагировал бывший лидер "Правого сектора" и УДА Дмитрий Ярош.

"Больно. Очень больно... Царство Небесное! Вечная Память и Слава, Брат", – написал он.

Подробнее о болезни Гергерта

В конце января 2020 года в 8 батальоне сообщили, что у их комбата обнаружили рак желудка. Поэтому его госпитализировали – впоследствии его прооперировали и он продолжил лечение в одной из европейских клиник. В "Аратте" же объявили о сборе средств.

Сам Гергерт рассказал, что болезнь обнаружили внезапно, поэтому предположил, что его могли отравить.

Онкологию спровоцировал и развивает яд, есть такая информация. Сейчас параллельно проверяюсь на отравление,

– отмечал он в комментарии InfoResist.

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Краткая биография Андрея Гергерта