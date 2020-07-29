В Запорожье 28 июля бойцы "Азова" попрощались со своим собратом Олегом Черевко. 29-летнего мужчину избили 21 июля в родном Запорожье, куда приехал на несколько дней в служебную командировку. Впоследствии Черевко умер в реанимации, он так и не смог выйти из комы.

Олег был бойцом зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка "Азов" и имел звание старшего солдата. Об этом говорится на официальном сайте "Азова".

Важно В Запорожье в реанимации умер боец "Азова": накануне его жестоко избили

Командир полка "Азов" отметил, что Олег Черевко имел яркий боевой путь в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а 7 месяцев он пробыл на передовой в составе "Азова".

Олег, как порядочный человек, вступился за девушек на улице, за что был сильно избит местными преступниками. Мы с вами должны помнить одно, что коварный враг не только на фронте – он везде,

– добавил командир полка.

Также он заявил, что собратья Олега сделают "все возможное, чтобы подонок, причастный к убийству нашего собрата, понес заслуженное наказание".

Обратите внимание Российские оккупанты совершили надругательство над телом погибшего медика Николая Илина

Что известно о жестоком избиении Черевко в Запорожье

21 июля Олега Черевко побил ранее судимый местный житель. Это случилось после того, как азовец сделал ему замечание за оскорбление девушки возле магазина.

Пять дней врачи пытались вытащить Олега из состояния комы, но, к сожалению, сделать этого не удалось.

27 июля боец ​​умер в реанимации, не приходя в сознание.

Церемония прощания состоялась на одной из баз полка. Собрата в последний путь провел весь личный состав "Азова".

В Запорожье попрощались с бойцом "Азова" Олегом Черевко / Фото "Азов"