В Запорожье попрощались с бойцом "Азова", который умер после жестокого избиения
В Запорожье 28 июля бойцы "Азова" попрощались со своим собратом Олегом Черевко. 29-летнего мужчину избили 21 июля в родном Запорожье, куда приехал на несколько дней в служебную командировку. Впоследствии Черевко умер в реанимации, он так и не смог выйти из комы.
Олег был бойцом зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка "Азов" и имел звание старшего солдата. Об этом говорится на официальном сайте "Азова".
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Командир полка "Азов" отметил, что Олег Черевко имел яркий боевой путь в рядах Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а 7 месяцев он пробыл на передовой в составе "Азова".
Олег, как порядочный человек, вступился за девушек на улице, за что был сильно избит местными преступниками. Мы с вами должны помнить одно, что коварный враг не только на фронте – он везде,
– добавил командир полка.
Также он заявил, что собратья Олега сделают "все возможное, чтобы подонок, причастный к убийству нашего собрата, понес заслуженное наказание".
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Что известно о жестоком избиении Черевко в Запорожье
- 21 июля Олега Черевко побил ранее судимый местный житель. Это случилось после того, как азовец сделал ему замечание за оскорбление девушки возле магазина.
- Пять дней врачи пытались вытащить Олега из состояния комы, но, к сожалению, сделать этого не удалось.
- 27 июля боец умер в реанимации, не приходя в сознание.
- Церемония прощания состоялась на одной из баз полка. Собрата в последний путь провел весь личный состав "Азова".
В Запорожье попрощались с бойцом "Азова" Олегом Черевко / Фото "Азов"