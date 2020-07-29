У Запоріжжі 28 липня бійці "Азову" попрощалися зі своїм побратимом Олегом Черевком. 29-річного чоловіка побили 21 липня у рідному Запоріжжі, куди приїхав на кілька днів у службове відрядження. Згодом Черевко помер у реанімації, він так і не зміг вийти з коми.

Олег був бійцем зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку "Азов" та мав звання старшого солдата. Про це мовиться на офіційному сайті "Азову".

Важливо У Запоріжжі у реанімації помер боєць "Азову": раніше його жорстоко побили

Командир полку "Азов" наголосив, що Олег Черевко мав яскравий бойовий шлях у лавах Збройних сил та Національної гвардії України, а 7 місяців він пробув на передовій у складі "Азову".

Олег, як порядна людина, заступився за дівчат на вулиці, за що був сильно побитий місцевими злочинцями. Ми з вами маємо пам'ятати одне, що підступний ворог не лише на фронті – він всюди,

– додав командир полку.

Також він заявив, що побратими Олега зроблять "усе можливе, щоб покидьок, причетний до вбивства нашого побратима, поніс заслужене покарання".

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Що відомо про жорстоке побиття Черевка у Запоріжжі

21 липня Олега Черевка побив раніше судимий місцевий житель. Це трапилося після того, як азовець зробив йому зауваження через образу дівчини біля магазину.

П'ять днів лікарі намагалися витягнути Олега зі стану коми, та, на жаль, зробити цього не вдалося.

27 липня боєць помер в реанімації, не приходячи до тями.

Церемонія прощання відбулася на одній з баз полку. Побратима в останню путь провів увесь особовий склад "Азову".

У Запоріжжі попрощалися з бійцем "Азову" Олегом Черевком / Фото "Азов"