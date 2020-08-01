Помер Андрій Гергерт, командир 8 батальйону Української добровольчої армії "Аратти". Причиною стала важка хвороба, з якою він тривалий час боровся. Гергерту був 41 рік. В УДА його знали за позивним "Червень".

Смерть Андрія Гергерта: що відомо

Інформація про трагедію з’явилася на фейсбук-сторінці "Аратти". Щоправда, коли саме зупинилося серце Гергерта, у батальйоні не повідомили.

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Відомо, що комбат протягом останніх місяців боровся з раком шлунка. Про місце та час похорону пообіцяли повідомити пізніше.

Українська земля втратила великого сина, відважного воїна, відданого батька та люблячого чоловіка. Небесний батальйон доповнив ще один Герой України, який віддано захищав незалежність Батьківщини. Просимо всіх молитвою згадати Комбата,

– наголосили у 8 батальйоні УДА.

На трагедію вже відреагував колишній лідер "Правого сектора" та УДА Дмитро Ярош.

"Боляче. Дуже боляче... Царство Небесне! Вічна Пам’ять і Слава, Брате, – написав він.

Детальніше про хворобу Гергерта

Наприкінці січня 2020 року у 8 батальйоні повідомили, що у їхнього комбата виявили рак шлунка. Тому його госпіталізували – згодом його прооперували та він продовжив лікування у одній із європейських клінік. В "Аратті" ж оголосили про збір коштів.

Сам Гергерт розповів, що хворобу виявили раптово, тому припустив, що його могли отруїти.

Онкологію спровокувала та розвиває отрута, є така інформація. Зараз паралельно перевіряюся на отруєння,

– зазначав він у коментарі InfoResist.

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Коротка біографія Андрія Гергерта