Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен умер в возрасте 87 лет. Долгое время известный нидерландский химик, специалист в области химии атмосферы боролся с болезнью.

Источник: Институт химии Макса Планка

Крутцен был директором департамента химии атмосферы в Институте химии Макса Планка (Германия) с 1980 по 2000 год. Ушел из жизни известный химик 28 января.

Читайте также Умерла Виктория Бойко, которая руководила отделом прогнозов Укргидрометцентра с 1993 года

Мы очень расстроены смертью пионера исследований в области климатических изменений и лауреата Нобелевской премии Крутцен, бывшего директора Института химии Макса Планка,

– заявили в институте.

Что известно о Пауле Крутцене

Родился в Нидерландах. Был специалистом в области химии атмосферы .

. Получил вместе с коллегами Нобелевскую премию по химии в 1995 году за объяснение того, как оксиды азота разрушают озоновый слой и химические процессы вызывают озоновую дыру.

за объяснение того, как оксиды азота разрушают озоновый слой и химические процессы вызывают озоновую дыру. Основным направлением исследований Крутцена была химия стратосферы и тропосферы и ее роль в биогеохимических циклах и формировании климата.

Крутцена была химия стратосферы и тропосферы и ее роль в биогеохимических циклах и формировании климата. Крутцен стал одним из самых известных ученых, изучавших глобальное потепление и привлекших внимание мира к этому явлению.

и привлекших внимание мира к этому явлению. Он разработал теорию ядерной зимы – вероятного состояния климата Земли в случае глобальной ядерной войны.

– вероятного состояния климата Земли в случае глобальной ядерной войны. Кроме того, химик был активным сторонником геоинженерии – концепции активного вмешательства в природу с целью изменения свойств климата, замедляющих или предотвращающих его губительные изменения.

– концепции активного вмешательства в природу с целью изменения свойств климата, замедляющих или предотвращающих его губительные изменения. За свою жизнь Крутцен опубликовал более 360 научных статей, 135 других научных публикаций в специализированных журналах и 15 книг.

Умер после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 87 лет.

Обратите внимание Умер журналист Ларри Кинг