Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Пауль Крутцен
Нобелівський лауреат з хімії Пауль Крутцен помер у віці 87 років. Тривалий час відомий нідерландський хімік, фахівець у галузі хімії атмосфери боровся з хворобою.
Джерело: Інститут хімії Макса Планка
Крутцен був директором департаменту хімії атмосфери в Інституті хімії Макса Планка (Німеччина) з 1980 по 2000 рік. Пішов з життя відомий хімік 28 січня.
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Ми дуже засмучені смертю піонера досліджень в області кліматичних змін і лауреата Нобелівської премії Пауля Крутцена, колишнього директора Інституту хімії Макса Планка,
– заявили в інституті.
Що відомо про Пауля Крутцена
- Народився у Нідерландах. Був фахівцем у галузі хімії атмосфери.
- Отримав разом з колегами Нобелівську премію з хімії у 1995 році за пояснення того, як оксиди азоту руйнують озоновий шар і які хімічні процеси спричиняють озонову діру.
- Основним напрямком досліджень Крутцена була хімія стратосфери й тропосфери та її роль в біогеохімічних циклах і формуванні клімату.
- Крутцен став одним з найвідоміших вчених, які вивчали глобальне потепління і залучили світ до цього явища.
- Він розробив теорію ядерної зими – ймовірного стану клімату Землі у випадку глобальної ядерної війни.
- Крім того, хімік був активним прихильником геоінженерії – концепції активного втручання в природу з метою зміни властивостей клімату, які уповільнюють або запобігають згубним його змінам.
- За своє життя Крутцен опублікував понад 360 наукових статей, 135 інших наукових публікацій в спеціалізованих журналах і 15 книг.
- Помер після тривалої боротьби з хворобою у віці 87 років.
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