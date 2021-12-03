Умер легендарный украинский певец и композитор Гаденко: каким его запомнили

Украину 3 декабря всколыхнула печальная весть. В этот день на 66 году умер известный украинский певец, телеведущий и композитор Марьян Гаденко.

Он запомнился своим поклонникам как чрезвычайно творческий и талантливый человек. О том, что художник ушел в мир иной, сообщил Черновицкий облсовет. Впоследствии на это также отреагировал известный исполнитель Иво Бобул.

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Когда будут прощаться с мужчиной

Дочь композитора Гаденко Татьяна написала, что прощание состоится 4 декабря. Церемония продлится с 14 по 17:45 в церкви Святого Николая. Она расположена по адресу Киев, Парковая дорога, 1.

А вот поклонников творчества, музыкальных собратьев и земляков приглашают на молитвенное прощание в Черновицкий Кафедральный собор УГКЦ. Он расположен на улице Русская, 28.

Молитву возглавит руководитель храма митрофорный протопресвитер Валерий Сиротюк. Также в 12 часов этого дня состоится захоронение в родном городе Сторожинец.

Что известно об умершем

Источник: Википедия

Мужчина родился 15 сентября 1955 года. Его детство и молодость прошли в Черновцах, где до сих пор стоит его дом. Во время службы в органах внутренних дел окончил Черновицкий государственный университет. Там он получил специальность экономиста. Много лет жил в Киеве.

Гаденко служил во внутренних войсках Украины в течение 27 лет. На пенсию ушел с должности заместителя командующего внутренних войск МВД в звании полковника. В течение десяти лет служил в должности начальника отдела борьбы с организованной преступностью на Львовской железной дороге.

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