Легендарный американский журналист и телеведущий Ларри Кинг скончался 23 января. Медийщик сделал блестящую карьеру в журналистике, его даже называли "иконой интервью". Кстати, у него было украинское происхождение.

Кинг скончался на 87 году жизни. Окончательная причина смерти пока неизвестна, однако ранее медийщика госпитализировали с коронавирусом. О самых интересных моментах из биографии Ларри Кинга читайте в материале 24 канала.

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К слову, журналист неоднократно имел серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году ему удаляли раковую опухоль, а в 2019 Кинг перенес инфаркт.

Украинское происхождение Кинга

Ларри Кинг родился в 1933 году в семье ортодоксальных евреев Эдди и Дженни Зейгеров в Бруклине. Правда, его отец был уроженцем Коломыи, что в Ивано-Франковской области. Он эмигрировал в США еще ребенком.

Кстати, настоящее имя Ларри Кинга Лоуренс Харви Зейгер.

Начало карьеры

Ларри Кинг попал в журналистику совершенно случайно в 1957 году. Тогда еще Зейгер работал уборщиком на радиостанции Wahr в Майами. Когда радиоведущий не пришел на работу, Зейгера попросили заменить его. Парень произвел большое впечатление на руководство, поэтому ему предложили ставку. Тогда он и выбрал себе псевдоним Ларри Кинг.

В 1971 году Ларри Кинга хотели бросить в тюрьму, обвиняя в крупном хищении. Журналист даже потерял работу, но через год все обвинения сняли.



Ларри Кинг / Фото AP

Шоу Ларри Кинга

Ларри Кинг прославился своими интересными интервью, которые он создавал в шоу Larry King Live. Журналист приглашал на разговор очень разных собеседников. Например, миллионера Дональда Трампа с его женой в 1999 году, президента России Владимира Путина в 2000, американских глав государства, певца Фрэнка Синатру, а также кукол Маппет-шоу. В 2005 году в студию Ларри Кинга пожаловал третий Президент Украины Виктор Ющенко.

Программа Ларри Кинга пользовалась огромным успехом и выходила в эфир в течение 25 лет. Всего Ларри Кинг взял около 30 тысяч интервью.

Личная жизнь телеведущего

Мужчина 7 раз был женат. Со звездой Playboy Алин Акинс он дважды вступал в брак. С последней женой журналист развелся в 2019 году.

У Ларри Кинга было 5 детей, однако 2 из них уже умерли.



Дети Ларри Кинга / Фото The-sun