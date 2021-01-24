Легендарний американський журналіст та телеведучий Ларрі Кінг помер 23 січня. Медійник зробив блискучу кар'єру в журналістиці, його навіть називали "іконою інтерв'ю". До речі, чоловік мав українське походження.

Кінг помер на 87 році життя. Остаточна причина смерті поки невідома, однак раніше медійника госпіталізували з коронавірусом. Про найцікавіші моменти з біографії Ларрі Кінга читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Помер журналіст Ларрі Кінг

До слова, журналіст неодноразово мав серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2017 році йому видаляли ракову пухлину, а у 2019 Кінг переніс інфаркт.

Українське походження Кінга

Ларрі Кінг народився у 1933 році у родині ортодоксальних євреїв Едді та Дженні Зейгерів у Брукліні. Щоправда, його батько був уродженцем Коломиї, що на Івано-Франківщині. Він емігрував до США ще дитиною.

До речі, справжнє ім'я Ларрі Кінга Лоуренс Харві Зейгер.

Початок кар'єри

Ларрі Кінг потрапив у журналістику цілком випадково у 1957 році. Тоді ще Зейгер працював прибиральником на радіостанції Wahr у Маямі. Коли радіоведучий не прийшов на роботу, Зейгера попросили замінити його. Хлопець справив неабияке враження на керівництво, тож йому запропонували ставку. Тоді він й обрав собі псевдонім Ларрі Кінг.

У 1971 році Ларрі Кінга хотіли кинути до в'язниці, звинувачуючи у великому розкраданні. Журналіст навіть втратив роботу, але через рік всі звинувачення зняли.



Ларрі Кінг / Фото AP

Шоу Ларрі Кінга

Ларрі Кінг прославився своїми цікавими інтерв'ю, які він створював у шоу Larry King Live. Журналіст запрошував на розмову дуже різних співрозмовників. Наприклад, мільйонера Дональда Трампа з його дружиною у 1999 році, президента Росії Володимира Путіна у 2000, американських глав держави, співака Френка Сінатру, а також ляльок Маппет-шоу. У 2005 році у студію Ларрі Кінга завітав третій Президент України Віктор Ющенко.

Програма Ларрі Кінга користувалась величезним успіхом та виходила в ефір протягом 25 років. Загалом Ларрі Кінг взяв близько 30 тисяч інтерв'ю.

Особисте життя телеведучого

Чоловік 7 разів був одружений. Із зіркою Playboy Алін Акінс він двічі вступав до шлюбу. З останньою дружиною журналіст розлучився у 2019 році.

У Ларрі Кінга було 5 дітей, однак 2 з них вже померли.



Діти Ларрі Кінга / Фото The-sun