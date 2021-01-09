В Турции умер майор ВСУ Мирослав Баженов: причина
В Турции после продолжительной болезни вечером 7 января умер майор Вооруженный сил Украины Мирослав Баженов. В прошлом году у военного диагностировали острый первичный миелофиброз.
Умер украинский военный
В Турции Баженову провели трансплантацию костного мозга. Впрочем, это не помогло и военному назначили новое лечение и еще одну трансплантацию. Однако ожидаемого результата они не дали. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Наталья Лютикова.
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К сожалению, чуда не произошло. Нам не удалось его спасти, судьба забрала светлого воина, несмотря на год его адской борьбы со страшной болезнью,
– рассказала Лютикова.
Прощание с умершим состоится 10 января в 12:00 в военном городке в Прилуках.
Что известно о Мирославе Баженове
- Баженов был участником боевых действий на Востоке Украины.
- Он занимался созданием музея АТО в Прилуках. На своей странице в фейсбуке Баженов активно отчитывался о всех достижениях в деле.
- Организацией перевозки тела умершего из Турции в Украину занимается его жена Ирина.
После продолжительной болезни скончался майор ВСУ Мирослав Баженов / Фото со страницы в фейсбуке Баженова
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