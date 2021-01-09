У Туреччині після тривалої хвороби ввечері 7 січня помер майор Збройний сил України Мирослав Баженов. Минулого року у військового діагностували гострий первинний мієлофіброз.

Помер український військовий

У Туреччині Баженову провели трансплантацію кісткового мозку. Втім, це не допомогло і військовому призначили нове лікування та ще одну трансплантацію. Однак очікуваного результату вони не дали. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Наталя Лютікова.

Читайте також В Італії в річці знайшли мертвою українку: що відомо

На жаль, дива не сталося. Нам не вдалося його врятувати, доля забрала світлого воїна, попри рік його пекельної боротьби зі страшною хворобою,

– розповіла Лютікова.

Прощання з померлим відбудеться 10 січня о 12:00 у військовому містечку в Прилуках.

Що відомо про Мирослава Баженова

Баженов був учасником бойових дій на Сході України.

Він займався створенням музею АТО в Прилуках. На своїй сторінці у фейсбуці Баженов активно звітував про всі здобутки у справі.

Організацією перевезення тіла померлого з Туреччини в Україну займається його дружина Ірина.



Після тривалої хвороби помер майор ЗСУ Мирослав Баженов / Фото зі сторінки у фейсбуці Баженова