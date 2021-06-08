Карпеев – легенда авиации – дожил до 99 лет. Он был последним жителем Харькова, который имел статус Героя Советского Союза.

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Умер последний Герой Советского Союза, живший в Харькове

О смерти 99-летнего ветерана Второй мировой войны сообщил руководитель областного департамента соцзащиты Юрий Шпарага.

Умер Михаил Поликарпович Карпеев – известный харьковчанин, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, ему было 99 лет,

– написал Шпарага в фейсбуке.

В Харьковском городском совете отметили, что Карпеев – почетный гражданин города, который был последним Героем Советского Союза среди жителей Харькова:

"Сегодня Харьков потерял последнего Героя... Звание Героя Советского Союза Михаилу Карпеев присвоили в его неполные 23 года" (в 1945 году).

Умер Михаил Карпеев: краткая биография

Родился Карпеев в России, в городе Чебоксары в Чувашии. В 1940 – 1941 годах, как свидетельствуют данные сайта Харьковского горсовета, учился в Свердловске в военной авиационной школе пилотов.

В войне участвовал в 1941 – 1945 годах.

За это время совершил 350 боевых вылетов , 110 из которых – на штурмовике Ил-2.

Ему удалось уничтожить 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей, 60 вагонов с техникой и военными противника.

В начале 1960-х Михаил Карпеев возглавил учебно-летный отдел Харьковского высшего военного авиационного училища летчиков. С 1979 по 1993 работал старшим инженером на тракторном заводе.

Звание генерал-майора авиации Карпеев предоставил в 2005 году президент Украины Виктор Ющенко.