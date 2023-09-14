При нем началась война в Приднестровье: умер первый президент Молдовы Мирча Снегур
Источник:Константин Тампиза
В Молдове на 83 году жизни умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Он руководил страной с 1990 по 1997 год.
Политика не стало поздно вечером 13 сентября 2023 года. О потере рассказал вице-премьер Молдовы в 1991 – 1992 годах Константин Тампиза.
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Что известно о смерти первого президента Молдовы
Это грустно, брат, это грустно... 13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур сдался в борьбе с неизлечимой болезнью. Да простит его Бог и упокоит его с праведными,
– написал бывший молдавский премьер.
Нынешняя президент Молдовы выразила соболезнования семье и всем, кто знал Снегура. Майя Санду распорядилась организовать похороны Мирчи Снегура с государственными почестями. Кроме того, 16 сентября был объявлен днем национального траура.
"Господин Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Мирча Снегур останется в нашей памяти как человек, который стоял у колыбели Независимости Молдовы", – заявила Санду.
Санду показала фото с инаугурации Мирчи Снегура
Следует отметить, что именно при первом президенте Молдовы началась война в Приднестровье. Это произошло после того, как регион официально объявил о суверенитете от Молдовы. Известно, что Снегур был жестким сторонником ликвидации самопровозглашенной автономии Приднестровья, однако проблему не решили.
Вспоминая в интервью в январе 2023 года о том, что ему не удалось сделать в должности президента Молдовы, Мирча Снегур ответил: "Самая глубокая рана, как и раньше, не удалось решить приднестровскую проблему". Ведь после того, как в 1992 году Ельцин и Снегур подписали соглашение о принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, они окончательно не урегулировали статус Приднестровья. Так что конфликт в замороженном состоянии.
Стоит отметить, что Ельцин и Снегур подписывали документы в присутствии самопровозглашенного главаря от 2 сентября 1990 года "Приднестровской молдавской республики" Игоря Смирнова.
Что известно о Мирче Снегуре
- Мирча Снегур родился в молдавском селе Трифенешть 17 января 1940 года. Затем получил образование агронома в Кишиневском сельскохозяйственном институте, был кандидатом сельскохозяйственных наук.
- Первоначально работал в сельском хозяйстве, был управленцем в северных районах Молдовы.
- В полке в течение 1989 – 1990 годов был председателем президиума Верховного Совета Молдавской ССР. В 1990 – 1996 годах – президентом Молдовы и сторонником законопроекта, который предоставлял румынскому языку официальный статус.
- Мирча Снегур в интервью "Радио Свобода" в 2022 году сравнивал Приднестровье с войной в Украине. По его словам, Украине сейчас угрожает война с Россией, подобная той, что произошла в Приднестровье в 1992 году. Но политик отмечал, что говорится о войне гораздо большего масштаба.