В Молдове на 83 году жизни умер первый президент Молдовы Мирча Снегур. Он руководил страной с 1990 по 1997 год.

Политика не стало поздно вечером 13 сентября 2023 года. О потере рассказал вице-премьер Молдовы в 1991 – 1992 годах Константин Тампиза.

Смотрите также Буданов ответил на слухи, что ЦРУ якобы сдерживало его от "нападений на Россию"

Что известно о смерти первого президента Молдовы

Это грустно, брат, это грустно... 13 сентября в 23:30 президент Республики Молдова Мирча Снегур сдался в борьбе с неизлечимой болезнью. Да простит его Бог и упокоит его с праведными,

– написал бывший молдавский премьер.

Нынешняя президент Молдовы выразила соболезнования семье и всем, кто знал Снегура. Майя Санду распорядилась организовать похороны Мирчи Снегура с государственными почестями. Кроме того, 16 сентября был объявлен днем национального траура.

"Господин Снегур жил в исторические времена и сыграл важную роль в продвижении независимости, свободы и суверенитета Молдовы. Мирча Снегур останется в нашей памяти как человек, который стоял у колыбели Независимости Молдовы", – заявила Санду.



Санду показала фото с инаугурации Мирчи Снегура

Следует отметить, что именно при первом президенте Молдовы началась война в Приднестровье. Это произошло после того, как регион официально объявил о суверенитете от Молдовы. Известно, что Снегур был жестким сторонником ликвидации самопровозглашенной автономии Приднестровья, однако проблему не решили.

Вспоминая в интервью в январе 2023 года о том, что ему не удалось сделать в должности президента Молдовы, Мирча Снегур ответил: "Самая глубокая рана, как и раньше, не удалось решить приднестровскую проблему". Ведь после того, как в 1992 году Ельцин и Снегур подписали соглашение о принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, они окончательно не урегулировали статус Приднестровья. Так что конфликт в замороженном состоянии.

Стоит отметить, что Ельцин и Снегур подписывали документы в присутствии самопровозглашенного главаря от 2 сентября 1990 года "Приднестровской молдавской республики" Игоря Смирнова.

Что известно о Мирче Снегуре