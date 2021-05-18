Вечером 17 мая отошел в вечность Мухаммад Найем – отец экс-нардепа Мустафы и известного адвоката Маси Найемов. О причинах смерти пока ничего не известно.

О трагическом известии сообщил заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром", депутат Верховной Рады VIII созыва Мустафа Найем на своей странице в фейсбуке.

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Он написал трогательный пост в память об отце и прикрепил фотографию с их последней прогулки.

Вчера вечером ушел наш папа. Большой, сильный, красивый, светлый, открытый, гордый, суровый и нежный. Мне жаль, что я не умел говорить люблю самому близкому человеку. Мне вообще жаль, что мы мало говорили,

– написал Мустафа Найем.

Он добавил, что уже не сможет вернуть ему этот долг, но будет "отдавать" сыну.

Что известно о Мухаммаде Найеме

Он в 1976 году был заместителем министра образования Афганистана. К сожалению, его жена, Роза Латифа, умерла в 1984 году. Ее жизнь оборвалась через 10 дней после рождения младшего сына. Мухаммад имел двоих сыновей и дочь Мариам Латифу.