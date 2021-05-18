Ввечері 17 травня відійшов у вічність Мухаммад Найєм – батько екснардепа Мустафи та відомого адвоката Масі Найємів. Про причини смерті наразі нічого не відомо.

Про трагічну звістку повідомив заступник гендиректора ДК "Укроборонпром", депутат Верховної Ради VIII скликання Мустафа Найєм на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він написав зворушливий пост у пам'ять про батька та прикріпив світлину з їхньої останньої прогулянки.

Вчора ввечері пішов наш тато. Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів говорити люблю найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало говорили,

– написав Мустафа Найєм.

Він додав, що вже не зможе повернути йому цей борг, але буде "віддавати" синові.

Що відомо про Мухаммада Найєма

Він у 1976 році був заступником міністра освіти Афганістану. На жаль, його дружина, Роза Латіфа, померла 1984 році. Її життя обірвалося через 10 днів після народження молодшого сина. Мухаммад мав двох синів і дочку Маріам Латіфа.