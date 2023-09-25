Умер народный депутат Андрей Иванчук

Ночью 25 сентября скончался народный депутат Украины Андрей Иванчук. Украинскому политику было 50 лет.

О причинах смерти Андрея Иванчука пока официально не сообщается. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования семье Иванчука.

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Причина смерти Иванчука не сообщается

"Мои искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью. Вечная память!", – отметил председатель Верховной Рады.

По информации "Украинской правды", предварительная причина смерти Иванчука – отрыв тромба.

Биография Андрея Иванчука

Андрей Иванчук родился в 1973 году. Он был членом партии "Фронт перемен", одним из заместителей лидера "Батькивщины".

На внеочередных парламентских выборах 2014 года был избран по списку "Народного фронта". Он возглавлял Комитет Верховной Рады Украины по экономической политике.

В 2019 году Иванчук был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 88 округу (Ивано-Франковская область). С 6 декабря 2019 года – член депутатской группы "Доверие", а до этого – внефракционный.

С 2020 года, как свидетельствуют данные на сайте Рады, Иванчук с 30 июня 2020 года являлся председателем подкомитета по вопросам банковской деятельности, монетарной стабильности, взаимодействия с Нацбанком Украины и защиты прав потребителей финансовых услуг Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Карьера Иванчука до политики

Как свидетельствует сайт "Народного фронта", Иванчук в 1996 году окончил юридический факультет в Черновицком государственном университете им. Ю.Федьковича.

В этом же университете он был преподавателем кафедры уголовного права и процесса в период между 1996 и 1998 годами. После этого занимал высокие должности в различных компаниях.

В 2006 году был вице-президентом НАК "Энергетическая компания Украины", а в период 2008 – 2009 годов – директором ГПВД "Укринтерэнерго".

Офис генпрокурора открыл уголовное производство против Иванчука

В январе 2021 года движение "ЧЕСНО" информировало, что Офис генпрокурора со второй попытки открыл уголовное производство против Иванчука.

Дело касается кнопкодавства со стороны Иванчука.

По данным движения "ЧЕСНО", Иванчук 5 ноября 2020 года нарушил требования по персональному голосованию в Верховной Раде.