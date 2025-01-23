Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Владимира Пилипчука в фейсбук и пресс-службу Верховной рады.

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Что известно о Владимире Пилипчуке

Так, народный депутат Украины I и II созывов Владимир Пилипчук ушел из жизни на 76 году.

Борец за независимость Украины, который посвятил большую часть своей жизни процветанию Украины и украинскому народу, находился сердцем, душой и телом до конца вместе с Украиной. Мы все знали его как преданного своему делу, справедливого и честного человека, как верного друга, как человека, к которому можно обратиться за советом и за помощью,

– говорится в заметке на странице политика.

Прощание и похороны состоятся в пятницу, 24 января 2025 года в городе Ровно по улице Энергетиков, 33 (Кладбище "Новое").

В Верховной Раде напомнили, что Владимир Пилипчук возглавлял Комиссию по вопросам экономической реформы и управления народным хозяйством, которая разработала первое антимонопольное законодательство Украины, законы о развитии конкуренции, антидемпинговое и таможенное законодательство.

Стоит отметить, что Пилипчук является инициатором создания в Украине производственных мощностей по изготовлению гривны. Возглавляемая им комиссия организовала разработку дизайна гривны, расчета количества денежных знаков в обращении, определение структуры номиналов, поиск мощностей для изготовления национальной валюты за рубежом.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Владимира Мефодьевича.

За свои заслуги перед Украиной Владимир Пилипчук был награжден орденом "За заслуги" II и III степеней. Как академик, воспитал не одно поколение специалистов, которые продолжают его дело.