Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку Володимира Пилипчука у фейсбук та пресслужбу Верховної ради.

Що відомо про Володимира Пилипчука

Так, народний депутат України І та ІІ скликань Володимир Пилипчук пішов з життя на 76 році.

Борець за незалежність України, який посвятив більшість свого життя процвітанню України та українському народові, знаходився серцем, душею та тілом до кінця разом з Україною. Ми всі знали його як віддану своїй справі, справедливу та чесну людину, як вірного друга, як людину, до якої можна звернутися за порадою та за допомогою,

– йдеться у дописі на сторінці політика.

Прощання та поховання відбудуться в п'ятницю, 24 січня 2025 року в місті Рівне по вулиці Енергетиків, 33 (Кладовище "Нове").

Зауважимо, Пилипчук – ініціатор створення в Україні виробничих потужностей із виготовлення гривні. Очолювана ним комісія Верховної Ради організувала розробку дизайну гривні, розрахунку кількості грошових знаків в обігу, визначення структури номіналів, пошук потужностей для виготовлення національної валюти за кордоном.