Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу журнала Time.

К теме Показал пример страдания, – Римско-Католическая Церковь прокомментировала смерть Папы Франциска

Что известно об обложке Time с Папой Римским

В издании рассказали, что Папа Римский Франциск, реформаторски настроенный римско-католический лидер, который провел церковь в эпоху кризиса, умер в понедельник, 21 апреля, через день после того, как появился на площади Святого Петра, чтобы благословить людей на Пасху. Ему было 88 лет.

Папство Франциска ознаменовало первенство во многих вещах: первый Папа из Америки, первый папа-иезуит и первый папа, который взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, который был известен своим служением бедным. Его папство также отражало готовность выслушать разные мнения,

– написали журналисты.

Папа Римский Франциск оказался на обложке журнала Time / Фото из инстаграма издания

Стоит отметить, что это был второй раз, когда Time, разместило Франциска на обложке своего журнала. Впервые это случилось в 2013 году, когда он был признан "человеком года" за то, что "чрезвычайным образом изменил тон, восприятия и фокус одной из крупнейших институций мира" – католической церкви, центром которой является Ватикан.

К слову, СМИ также назвали вероятную причину смерти Папы Римского. По данным журналистов, глава католической церкви умер, вероятно, от кровоизлияния в мозг, которое спровоцировал инсульт. В то же время медики убеждают, что уход понтифика в мир иной не связан с его болезнью легких, из-за чего он был госпитализирован.