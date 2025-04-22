Корреспондент посетил более 40 стран с ним. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как изменился Папа Франциск на протяжении своих путешествий

"Я увидел папу, который медленно потерял свою наивность. Сначала его открытость была на вершине повестки дня, и он верил своему ближайшему окружению", – вспоминает журналист Клаудио Лаванага.

Я думаю, что единственный момент, когда он изменился, был во время его поездки в Чили. Тогда там был большой скандал с сексуальным насилием, и он поверил епископам, которые сказали ему, что не скрывали этого,

– рассказывает он.

Когда Папа вернулся в Ватикан, появилось больше доказательств того, что епископы скрывали сексуальное насилие. Он позвал их и уволил многих из них.

Тогда он начал меняться, потому что понял, что его собственное ближайшее окружение, люди в католической церкви, были первыми грешниками в определенном смысле,

– говорит Лаванага.