Кореспондент відвідав понад 40 країн з ним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також За кілька годин до смерті: у своїй останній промові Франциск згадував про війну в Україні

Як змінився Папа Франциск впродовж своїх подорожей

"Я побачив папу, який повільно втратив свою наївність. Спочатку його відкритість була на вершині порядку денного, і він вірив своєму найближчому оточенню", – згадує журналіст Клаудіо Лаванага.

Я думаю, що єдиний момент, коли він змінився, був під час його поїздки до Чилі. Тоді там був великий скандал із сексуальним насильством, і він повірив єпископам, які сказали йому, що не приховували цього,

– розповідає він.

Коли Папа повернувся до Ватикану, з’явилося більше доказів того, що єпископи приховували сексуальне насильство. Він покликав їх та звільнив багатьох з них.

Тоді він почав змінюватися, тому що зрозумів, що його власне найближче оточення, люди в католицькій церкві, були першими грішниками в певному сенсі,

– каже Лаванага.