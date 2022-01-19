Умер присяжный, который 5 лет участвовал в деле о расстреле Майдана

Умер один из присяжных Святошинского суда Киева Александр Конев. Он участвовал в рассмотрении дела о расстреле активистов Майдана в течение 5 лет.

Причина смерти присяжного

Конев умер в результате болезни. Об этом заявил судья Сергей Дячук.

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Смерть подтверждается свидетельством, имеющимся в материале дела от 29 декабря 2021 года. Для того, чтобы избежать всяких манипуляций, сообщаем, что смерть случилась в результате болезни,

– подчеркнул Дячук.

Он заверил, каких-либо доказательств насильственной гибели присяжного у суда нет. Вместо него 19 января в процесс ввели нового присяжного Ярослава Сушкевича.

Что известно об Александре Коневе Умерший был одним из трех присяжных и участвовал в судебном процессе с самого начала. Также известно, что он был журналистом и редактором газеты "Мы все украинцы".

Детали о новом присяжном

Сушкевич раньше работал участковым милиционером, а затем инженером в строительной компании. Ни у кого из участников суда не было к нему претензий или оснований для отвода.

Так, дело против 5 обвиняемых беркутовцев продолжили слушать в новом составе. В настоящее время процесс находится на завершающей стадии. Запланированы допросы отдельных свидетелей, экспертов и обвиняемых. После этого суд отправится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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Дело о расстрелах Майдана поступило в суд в 2015 году сначала в отношении двух обвиняемых – Павла Аброскина и Сергея Зинченко. В 2016 году его объединили с обвинениями против Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского и начали слушать заново. За столько лет бывших беркутовцев до сих пор не наказали.