Его пытались спасти медики Днепра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новороздольский городской совет.

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Что известно о гибели Руслана Корецкого

В больнице умер Руслан Корецкий – защитник 1986 года рождения, получивший тяжелые травмы в результате удара вражеского дрона в Донецкой области.

Руслан защищал Украину в должности внешнего пилота (оператора) БпЛА отделения разведки и корректировки взвода беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона воинской части А 4667.

5 мая вражеский FPV-дрон попал по району населенного пункта Плещеевка, что в Краматорском районе Донецкой области. Руслан Корецкий получил множественные огнестрельные осколочные ранения.

Его эвакуировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. И. Мечникова. Несмотря на все старания медиков, его не удалось спасти, Руслан Корецкий умер 18 мая 2025 года.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким павшего защитника. Светлая и вечная память мужественным защитникам Украины!