Його намагалися врятувати медики Дніпра. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Новороздільську міську раду.

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Що відомо про загибель Руслана Корецького

У лікарні помер Руслан Корецький – захисник 1986 року народження, що отримав важкі травми внаслідок удару ворожого дрона у Донецькій області.

Руслан боронив Україну на посаді зовнішнього пілота (оператора) БпЛА відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону військової частини А 4667.

5 травня ворожий FPV-дрон влучив по району населеного пункту Плещіївка, що у Краматорському районі Донецької області. Руслан Корецький отримав множинні вогнепальні осколкові поранення.

Його евакуювали до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова. Попри всі старання медиків, його не вдалося врятувати, Руслан Корецький помер 18 травня 2025 року.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині і близьким полеглого захисника. Світла та вічна пам'ять мужнім оборонцям України!