Умер самый старый кот в мире, он прожил 31 год
Старейший кот в мире скончался в возрасте 31 года в Экстере, Великобритания. Его владелица Мишель Херитедж получила его еще котенком в подарок на свой 20-й день рождения, в 1988 году.
Сейчас женщине 52, а Rubble (Раббл, "Щебень") в мае праздновал бы 32-летие. Об этом 3 июля рассказали в Daily Mail.
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Раббл был старейшим кошачьим в мире: 31 год кота равен 150 человеческим. Этот мейн-кун побил рекорд 30-летнего сиамского кота Скутера, который умер в Техасе в 2016 году.
Кот Раббл прожил 31 год / Фото SWNS
В Книге рекордов Гиннеса указано, что самой старой кошкой в мире за все времена была Creme Puf (Крем Паф, "Сливочный Крем"), которая родилась 3 августа 1967, а умерла 6 августа 2005. То есть, прожила невероятные 38 лет и три дня.
А вот Мишель Херитедж говорит, что никакие рекорды и записи ее не интересовали – она просто любила своих кошек.
Мишель и Раббл / Фото SWNS
Необычное долголетия Раббл женщина объяснила тем, что баловала животное как ребенка, ведь своих детей у нее никогда не было. У Херитедж была еще кошка, к слову, прожившая 25 лет.
Смерть Раббл, заметим, не зафиксирована официально. Известно, что кот ушел гулять, как делал это ежедневно, но уже не вернулся. "Мы считаем, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки", – уверена Херитедж.
Раббл – котенок / Фото SWNS
И Раббл в 31 год / Фото SWNS