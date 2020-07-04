Старейший кот в мире скончался в возрасте 31 года в Экстере, Великобритания. Его владелица Мишель Херитедж получила его еще котенком в подарок на свой 20-й день рождения, в 1988 году.

Сейчас женщине 52, а Rubble (Раббл, "Щебень") в мае праздновал бы 32-летие. Об этом 3 июля рассказали в Daily Mail .

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Раббл был старейшим кошачьим в мире: 31 год кота равен 150 человеческим. Этот мейн-кун побил рекорд 30-летнего сиамского кота Скутера, который умер в Техасе в 2016 году.



Кот Раббл прожил 31 год / Фото SWNS

В Книге рекордов Гиннеса указано, что самой старой кошкой в мире за все времена была Creme Puf (Крем Паф, "Сливочный Крем"), которая родилась 3 августа 1967, а умерла 6 августа 2005. То есть, прожила невероятные 38 лет и три дня.

А вот Мишель Херитедж говорит, что никакие рекорды и записи ее не интересовали – она просто любила своих кошек.



Мишель и Раббл / Фото SWNS

Необычное долголетия Раббл женщина объяснила тем, что баловала животное как ребенка, ведь своих детей у нее никогда не было. У Херитедж была еще кошка, к слову, прожившая 25 лет.

Смерть Раббл, заметим, не зафиксирована официально. Известно, что кот ушел гулять, как делал это ежедневно, но уже не вернулся . "Мы считаем, что он ушел, чтобы умереть, как это делают кошки", – уверена Херитедж.



Раббл – котенок / Фото SWNS



И Раббл в 31 год / Фото SWNS