Найстаріший кіт у світі помер у віці 31 року в Екстері, Велика Британія. Його власниця Мішель Херітедж отримала його ще кошеням в подарунок на свій 20-й день народження, у 1988 році.

Зараз жінці 52, а Rubble (Раббл, "Щебінь") в травні святкував би 32-річчя. Про це 3 липня розповіли у Daily Mail.

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Раббл був найстарішим котячим у світі: 31 рік кота дорівнює 150 людським. Цей мейн-кун побив рекорд 30-річного сіамського кота Скутера, який помер в Техасі у 2016 році.



Кіт Раббл прожив 31 рік / Фото SWNS

У Книзі рекордів Гіннеса вказано, що найстарішою кішкою у світі за всі часи була Creme Puf (Крем Паф, "Вершковий Крем"), яка народилася 3 серпня 1967, а померла 6 серпня 2005. Тобто, прожила неймовірні 38 років і три дні.

А от Мішель Херітедж каже, що ніякі рекорди й записи її не цікавили – вона просто любила своїх котів.



Мішель та Раббл / Фото SWNS

Незвичайне довголіття Раббла жінка пояснила тим, що бавила тваринку як дитину, адже власних дітей у неї ніколи не було. У Херітедж була ще кішка, до слова, яка прожила 25 років.

Смерть Раббла, зауважимо, не зафіксована офіційно. Відомо, що кіт пішов гуляти, як робив це щодня, але вже не повернувся. "Ми вважаємо, що він пішов, щоб померти, як це роблять кішки", – впевнена Херітедж.



Раббл – кошеня / Фото SWNS



І Раббл у 31 рік / Фото SWNS

До речі, вчені з’ясували, що жінок не приваблюють чоловіки, які мають котів. Детальніше про дослідження – у матеріалі 24 каналу.