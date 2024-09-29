Трагическое известие сообщили в ГСЧС 28 сентября. Отметили, преданность Владимира, его надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег.
Смотрите также На Днепропетровщине умер спасатель: попал под удар, ликвидируя пожар после атаки России
Умер сапер ГСЧС Владимир Костюк
Владимир Костюк был старшим сапером отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Главный мастер-сержант службы гражданской защиты.
10 сентября во время выполнения работ по разминированию он получил ранение и до последнего боролся за жизнь,
– рассказали в ГСЧС.
Отметили, что свою служебную деятельность Владимир начал еще в 1998 году.
"Его преданность делу, надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег. От многотысячного коллектива спасателей Днепропетровщины выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу тяжелой утраты", – отметили в ГСЧС.
Умер сапер Владимир Костюк / Фото ГСЧС
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Костюка. Вечная память!