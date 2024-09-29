Трагічну звістку повідомили в ДСНС 28 вересня. Наголосили, відданість Володимира, його надійність і мужність назавжди залишаться у пам'яті колег.

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Помер сапер ДСНС Володимир Костюк

Володимир Костюк був старшим сапером відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Головний майстер-сержант служби цивільного захисту.

10 вересня під час виконання робіт з розмінування він отримав поранення та до останнього боровся за життя,

– розповіли в ДСНС.

Зазначили, що свою службову діяльність Володимир почав ще у 1998 році.

"Його відданість справі, надійність та мужність назавжди залишаться у пам'яті колег. Від багатотисячного колективу рятувальників Дніпропетровщини висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким з приводу тяжкої втрати", – наголосили в ДСНС.

Помер сапер Володимир Костюк / Фото ДСНС

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Володимира Костюка. Вічна пам'ять!