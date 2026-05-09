Умер водитель зерновоза Сергей Петров, которого атаковал российский БпЛА вблизи Глухова

Утром 9 мая в больнице умер 46-летний водитель зерновоза Сергей Петров. Он получил тяжелые ранения во время атаки российского беспилотника вблизи Глухова 3 мая.

Об этом сообщила Глуховский городской совет.

Что известно о гибели Сергея Петрова?

Мужчина шесть дней находился в реанимации. Медики провели несколько операций и боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

У Сергея Петрова остались жена, четверо детей, трое из которых еще несовершеннолетние, а также родители и брат.

В горсовете отметили, что Сергей родился и всю жизнь прожил в Глухове. Он окончил местную школу №4 и работал в сфере аграрных перевозок.

Между тем за последние сутки российские войска более 20 раз обстреляли семь населенных пунктов Сумской области. В Середино-Будской громаде ранения получила женщина.

