24 Канал Новости Украины Умер водитель зерновоза Сергей Петров, которого атаковал российский БпЛА вблизи Глухова
9 мая, 19:12
Умер водитель зерновоза Сергей Петров, которого атаковал российский БпЛА вблизи Глухова

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Сергей Петров, водитель зерновоза, погиб после атаки российского беспилотника вблизи Глухова.
  • Петров шесть дней находился в реанимации, но полученные травмы оказались смертельными.

Утром 9 мая в больнице умер 46-летний водитель зерновоза Сергей Петров. Он получил тяжелые ранения во время атаки российского беспилотника вблизи Глухова 3 мая.

Об этом сообщила Глуховский городской совет.

Что известно о гибели Сергея Петрова?

Мужчина шесть дней находился в реанимации. Медики провели несколько операций и боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

У Сергея Петрова остались жена, четверо детей, трое из которых еще несовершеннолетние, а также родители и брат.

В горсовете отметили, что Сергей родился и всю жизнь прожил в Глухове. Он окончил местную школу №4 и работал в сфере аграрных перевозок.

Между тем за последние сутки российские войска более 20 раз обстреляли семь населенных пунктов Сумской области. В Середино-Будской громаде ранения получила женщина.

