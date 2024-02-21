Был арестован КГБ и провел более 300 дней в карцере: умер диссидент Степан Хмара

Днем 21 февраля стало известно, что умер украинский диссидент и политический деятель Степан Хмара. Ему было 86 лет.

Жена Степана Хмары сообщила о его смерти. Она написала, что не может в это поверить.

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Рвал сердце и душу за Украину

Роксолана Хмара написала, что ее "самый дорогой человек в мире умер". Она подчеркнула, что все делали всё, что могли и даже больше.

Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу!

– написала женщина.

Она также отметила, что муж очень любил Украину и украинцев. Политик "рвал свою душу и сердце за нее".

И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет!

– считает Роксолана Хмара.

Кто такой Степан Хмара

Степан Хмара был украинским политиком и диссидентом. Он распространял самиздат и другую запрещенную литературу. В 1960-х годах именно он впервые в Украине перевел труд Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе".

После массовых арестов оппозиционной украинской интеллигенции, вслед за заключенным Вячеславом Черноволом, продолжает издавать подпольно "Украинский вестник".

В 1980 году был арестован КГБ, обвинен по статье "антисоветская пропаганда" и приговорен к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Наказание отбывал в лагерях для политзаключенных на Урале. За свою непокорность он отсидел 306 суток в карцере. Мало кому удалось провести там так много времени и выйти оттуда в здравом уме и не отказаться от своей позиции.

В 50 лет вернулся в Украину, где стал одним из руководителей Украинского Хельсинского союза. В 1990 был избран народным депутатом украинского парламента, набрав 63,61% голосов по Индустриальному избирательному округу № 261 Львовской области.