Умер блогер и военный медик Святослав Волков, известный как Gorky Look

О смерти военного медика и известного блогера Святослава Волкова стало известно 19 июня. По предварительной информации, у писателя отказали почки.

О потере написал в соцсетях волонтер Ник Будерацкий. В комментариях под сообщением выражали соболезнования и не могли поверить в трагедию.

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В 2015 году Волков издал книгу на основе постов

Святослав Волков был известен как Gorky Look. Он вел блог на темы политической сатиры. Святослав родился в Киеве, получил филологическое образование. При жизни работал на разных должностях – от учителя, фельдшера до руководителя предприятия. Имел опыт и военного медика.

Gorky Look создал блог в 2014 году и за небольшое количество времени он получил большую популярность. Уже в августе 2015 года вышла книга на основе постов Святослава.



Скриншот с фейсбук-страницы Ника Будерацкого

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Святослава Волкова.