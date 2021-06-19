Умер блогер и военный медик Святослав Волков, известный как Gorky Look

О смерти военного медика и известного блогера Святослава Волкова стало известно 19 июня. По предварительной информации, у писателя отказали почки.
О потере написал в соцсетях волонтер Ник Будерацкий. В комментариях под сообщением выражали соболезнования и не могли поверить в трагедию.
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В 2015 году Волков издал книгу на основе постов
Святослав Волков был известен как Gorky Look. Он вел блог на темы политической сатиры. Святослав родился в Киеве, получил филологическое образование. При жизни работал на разных должностях – от учителя, фельдшера до руководителя предприятия. Имел опыт и военного медика.
Gorky Look создал блог в 2014 году и за небольшое количество времени он получил большую популярность. Уже в августе 2015 года вышла книга на основе постов Святослава.