Умер украинец Игорь Вовковинский – самый высокий человек мира из Книги рекордов Гиннеса
Источник:фейсбук Светланы Вовковинской
В США умер 38-летний Игорь Вовковинский. Украинец, рост которого составлял 234,5 сантиметра, в 2010 году стал самым высоким человеком Соединенных Штатов, а также попал в Книгу рекордов Гиннеса.
О смерти Игоря сообщила его мать – Светлана в соцсетях. Она сообщила, что ее сына не стало вечером 20 августа. В больнице он находился из-за болезни сердца.
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Мужчина скончался в больнице от болезни сердца
Женщина отметила, что вместе со своим другим сыном – Олегом была с Игорем до конца. Также мужчину незадолго до смерти посетила жена брата и племянники.
Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык в месяц в Украине,
– написала Светлана.
Что известно об украинце-великане
- Игорь Вовковинский родился в Винницкой области в 1982 году.
- В первый класс пошел в школу в Киеве.
- Уже в возрасте 7 лет семья Игоря переехала в Миннесоту – для лечения. Ведь парень страдал от болезни, которая поражает гипофиз.
- В то время рост Игоря достигал 182 сантиметров, а вес около 90 килограммов.
- В США великан начал кинокарьеру, в частности, среди его достижений – роли "Шоу доктора Оз" и "Безбрачная неделя".
- Игорь Вовковинский поддерживал украинских воинов на Востоке. Много фото в фейсбуке – с помощью, которую мужчина присылал воинам.
Смотрите выступление Златы Огневич с участием Игоря Вовковинского:
Смотрите фото с Игорем Вовковинским / Фото из фейсбука:
Текст публикации Светланы Вовковинской:
Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык в месяц в Украине.