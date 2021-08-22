Умер украинец Игорь Вовковинский – самый высокий человек мира из Книги рекордов Гиннеса

В США умер 38-летний Игорь Вовковинский. Украинец, рост которого составлял 234,5 сантиметра, в 2010 году стал самым высоким человеком Соединенных Штатов, а также попал в Книгу рекордов Гиннеса.

О смерти Игоря сообщила его мать – Светлана в соцсетях. Она сообщила, что ее сына не стало вечером 20 августа. В больнице он находился из-за болезни сердца.

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Мужчина скончался в больнице от болезни сердца

Женщина отметила, что вместе со своим другим сыном – Олегом была с Игорем до конца. Также мужчину незадолго до смерти посетила жена брата и племянники.

Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык в месяц в Украине,

– написала Светлана.

Что известно об украинце-великане

Игорь Вовковинский родился в Винницкой области в 1982 году.

В первый класс пошел в школу в Киеве.

Уже в возрасте 7 лет семья Игоря переехала в Миннесоту – для лечения. Ведь парень страдал от болезни, которая поражает гипофиз.

В то время рост Игоря достигал 182 сантиметров, а вес около 90 килограммов.

В США великан начал кинокарьеру, в частности, среди его достижений – роли "Шоу доктора Оз" и "Безбрачная неделя".

Игорь Вовковинский поддерживал украинских воинов на Востоке. Много фото в фейсбуке – с помощью, которую мужчина присылал воинам.

В 2013 году Игорь Вовковинский участвовал в выступлении Златы Огневич на "Евровидении". Великан выносил певицу на руках.

Смотрите выступление Златы Огневич с участием Игоря Вовковинского:

Смотрите фото с Игорем Вовковинским / Фото из фейсбука:

Текст публикации Светланы Вовковинской:

Игорь умер 20 августа в 22:17 вечера в больнице от болезни сердца. Я и его старший брат Олег были с ним до конца. Его последний ужин был: кусок Киевского торта и фанта. За несколько часов до смерти его навестили Олегова жена Алла и дети. Игорь был рад их видеть, и хотя говорить ему было трудно, пробовал пошутить над его племянником Андреем, выучил ли тот украинский язык в месяц в Украине.