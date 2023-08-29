Николай Иванович пожертвовал свои средства тогда, когда это было нужно. История пенсионера побудила украинцев донатить больше Вооруженным силам.

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Невероятная жертвенность пенсионера

В Сумах не стало волонтера Николая Ивановича Ериса. Пенсионер скончался три недели назад в собственном доме. Об этом сообщили соседи мужчины.

Николай Иванович в 2022 году отправился в офис Общественного фонда "Сумы" с желанием направить собственные средства на нужды армии. Муж отдал 35 тысяч долларов на обеспечение 117 бригады. На эти средства украинские военные приобрели мульти- и квадрокоптер, антидронную пушку и прочее.

Волонтеры активно общались с мужем и хотели чем-то отблагодарить за такой донат. Однако Николай Иванович отказывался от какой-либо помощи. Его жена умерла еще до полномасштабного вторжения, что и побудило отдать свои сохранения.

Он всегда просил не делать из него героя, не соглашался на интервью, но увлеченно рассказывал о своей жизни и работе на заводе,

– написал волонтер Дмитрий Тищенко.

Мужчина, как и его женщина, уже жизнь работали на заводе. Это была вся жизнь Николая Ивановича. Пенсионер дарил волонтерам книги о работе на заводе, показывал, где там его упоминали, как часть коллектива.

Пожертвование поразило волонтеров / фото Дмитрия Тищенка

Донат Николая Ивановича стал толчком к дальнейшей волонтерской работе. История 87-летнего пенсионера побудила людей больше финансово поддерживать военных. Это был фундамент, чтобы работать дальше.