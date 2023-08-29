Николай Иванович пожертвовал свои средства тогда, когда это было нужно. История пенсионера побудила украинцев донатить больше Вооруженным силам.
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Невероятная жертвенность пенсионера
В Сумах не стало волонтера Николая Ивановича Ериса. Пенсионер скончался три недели назад в собственном доме. Об этом сообщили соседи мужчины.
Николай Иванович в 2022 году отправился в офис Общественного фонда "Сумы" с желанием направить собственные средства на нужды армии. Муж отдал 35 тысяч долларов на обеспечение 117 бригады. На эти средства украинские военные приобрели мульти- и квадрокоптер, антидронную пушку и прочее.
Волонтеры активно общались с мужем и хотели чем-то отблагодарить за такой донат. Однако Николай Иванович отказывался от какой-либо помощи. Его жена умерла еще до полномасштабного вторжения, что и побудило отдать свои сохранения.
Он всегда просил не делать из него героя, не соглашался на интервью, но увлеченно рассказывал о своей жизни и работе на заводе,
– написал волонтер Дмитрий Тищенко.
Пожертвование поразило волонтеров / фото Дмитрия Тищенка
Донат Николая Ивановича стал толчком к дальнейшей волонтерской работе. История 87-летнего пенсионера побудила людей больше финансово поддерживать военных. Это был фундамент, чтобы работать дальше.
Украинцам помогают и из-за границы
- Британец распродал все свое имущество, чтобы помочь ВСУ. Он стремился помочь Украине на фронте, однако из-за травм его не взяли. На полученные средства приобрел внедорожник для ВСУ, лекарства, медицинское оборудование и продовольствие и отправился на передовую.
- 10-летняя японская волонтерша Мираи Шираиши посетила несколько украинских городов для того, чтобы собрать истории детей, переживших войну. Девушка собирает помощь для украинских детей с октября 2022 года, она стремится донести до всего мира историю нашего государства.
- Немецкий пожарный ездил горячими точками Украины, чтобы помочь бороться с последствиями российской агрессии. Вместо отпуска Нильс Таль ежедневно тушил пожары под обстрелами.