Микола Іванович пожертвував свої кошти тоді, коли це було необхідно. Історія пенсіонера спонукала українців донатити більше Збройним Силам.

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Неймовірна жертовність пенсіонера

У Сумах не стало волонтера Миколи Івановича Єриса. Пенсіонер помер три тижні тому у власному будинку. Про це повідомили сусіди чоловіка.

Микола Іванович у 2022 році вирушив до офісу Громадського фонду "Суми" з бажанням направити власні кошти на потреби армії. Чоловік віддав 35 тисяч доларів на забезпечення 117 бригади. На ці кошти українські військові придбали мульти- та квадрокоптер, антидронову пушку та інше.

Волонтери активно спілкувалися з чоловіком та хотіли чимось віддячити за такий донат. Однак Микола Іванович відмовлявся від будь-якої допомоги. Його дружина померла ще до повномасштабного вторгнення, що власне й спонукало віддати свої збереження.

Він завжди просив не робити з нього героя, не погоджувався на інтерв'ю, але захоплено розповідав про своє життя і роботу на заводі,

– написав волонтер Дмитро Тіщенко.

Чоловік, як і його жінка вже життя працювали на заводі. Це було все життя Миколи Івановича. Пенсіонер дарував волонтерам книги про роботу на заводі, показував, де там його згадували, як частину колективу.

Пожертва вразила волонтерів / фото Дмитра Тіщенка

Донат Миколи Івановича став поштовхом до подальшої волонтерської роботи. Історія 87-річного пенсіонера спонукала людей більше фінансово підтримувати військових.Це був фундамент, щоб працювати далі.